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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. الجيش الكويتي يصدر البيان رقم "1" ويرفع الاستعداد القتالي الى الدرجة الاولي ودوي انفجارات تهز مناطق عديدة والجيش يطمئن الشعب.. تفاصيل

رفعت القوات المسلحة الكويتية الاستعداد القتالي الى الدرجة الاولي بالتزامن مع مناورات وتدريبات تجريها في الاثناء لقواتها ودوي الانفجارات تهز مناطق عديدة في الكويت. بيان الجيش" نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة.. كما يتم ذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة. Advertisements وفي هذا الصدد يقوم الجيش الكويتي بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول الى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش. وما تمت مشاهدته أو سماعه اليوم يأتي ضمن تلك الإجراءات وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة 1330 الى الساعة 1700. وتهيب رئاسة الأركان العامة للجيش بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من اي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة. وتأتي هذه الاجراءات الامنية والعسكرية في الكويت عقب هجمات ارهابية على شركة ارامكو السعودية وتشير اصابع الاتهام بتورط ايران في العملية فيما مليشيات الحوثيين في اليمن تتبنى الهجوم على شركة ارامكو وهو ما ينفيه خبراء عسكريين بمسؤولية الحوثيين.

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