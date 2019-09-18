وفاة سياسي معروف تحت تعذيب الحوثيين في أحد سجون صنعاء

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-صنعاء
توفي احد السياسيين في سجون صنعاء تحت تعذيب مليشيا الحوثي .
وقالت مصادر محلية إن سلطان صالح الجدي مستشار وزير الخارجية في حكومة ما يسمى بالانقاذ التابعة لمليشيا الحوثي توفي بعد تعذيب وحشي تعرض له في سجون المليشيا.
ولقى الجدي حتفه بعد أكثر من عام ونصف على اعتقاله من قبل المليشيات الحوثية، وتعرضه للتعذيب أكثر من مرة، إلى أن توفي متأثراً بذلك.
وكانت المليشيات الحوثية اعتقلت الناشط الجدي، في شهر أكتوبر من العام 2017، حيث جرى حبسه في سجن البحث الجنائي بصنعاء، ثم أعلن مؤخراً وفاته.
وكانت تقارير حقوقية أكدت وفاة أكثر من 171 مختطفاً في سجون المليشيات الحوثية متأثرين بالتعذيب في سجون الجماعة منذ سبتمبر 2014.
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