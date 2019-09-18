جامعة عدن تصدر قرارات هامة لمعالجة أوضاع الطلاب

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

جامعة عدن

كتب الخليج 365

أصدرت جامعة عدن، اليوم الأربعاء، قرارات هامة خلال إجتماع إستثنائي في كلية الطب والعلوم الصحية، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وحضور الامين العام وعمداء كليات الطب – الاسنان – الصيدلة – التمريض – الهندسة – اللغات وكذا مدير مركز السنة التحضيرية ونائبه ومسجل العام للجامعة ومسجل السنة التحضيرية وممثلين عن الطلاب في الكليات الطبية وكلية الهندسة وذلك بناء على توجيهات الاخ/ رئيس الجامعة .

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وتضمنت قرارات الإجتماع السماح للطلاب غير المقبولين في الكليات الطبية الحاصلين على تقدير جيد جدا باعادة السنة التحضيرية وبدون امتحان القبول وتخفيض 50% من رسوم السنة التحضيرية البالغة ثلاثون الف ريال يمني( 30000 ريال يمني).

كما نصت القرارات على السماح للطلاب الذين لم يتم قبولهم في الكليات الطبية وكليتي الهندسة والعلوم الادارية وهم ناجحين في كل المواد بالتقدم للقبول في التعليم الموازي في كلية الهندسة او كلية العلوم الأدارية بتخفيض 50% من رسوم الموازي وتعتمد لهم المواد التي درسوها في السنة التحضيرية.

وأقر الإجتماع السماح للتسجيل في النفقة الخاصة للناجحين والقبول يتم بحسب المفاضلة ووفقا للطاقة الاستيعابية للكلية معنية، وتمدد فترة التسجيل في السنة التحضيرية لفترة اسبوع اضافي .. مشيراً إلى أن الاحلال يتم وفقا للنظام المعمول به وذلك بالاحلال للطلاب الذين لم يستكملوا اجراءات القبول .