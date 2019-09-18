إنفراد .. المجلس الإنتقالي ينجح للمرة الثانية في توفير شحنة وقود لكهرباء عدن

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

كشفت مصادر جنوبية، لـ(الخليج 365) عن نجاح المجلس الإنتقالي الجنوبي في توفير شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن، وذلك للمرة الثانية بعد توفير شحنة مماثلة منتصف أغسطس الماضي .



وقالت المصادر، في تصريحها الذي ينفرد به الموقع، أن الشحنة المحتمل وصولها خلال الأيام القادمة يبلغ حجمها 58 الف طن متري من مادة الديزل .. مشيرة إلى أن هذه الشحنة تم توفيرها على الرغم من المحاولات المستمرة لمسؤولين في مكتب هيئة رئاسة الجمهورية منع المجلس من شراء أي شحنات .

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وأكدت المصادر، أن هذه الشحنة من شأنها أن ستكفي محطات توليد الكهرباء لقرابة شهر كامل .. لافتة إلى ان هناك جهود تبذل حالياً لتوفير شحنة من مادة المازوت الذي شارف على الإنتهاء .

ورفضت الحكومة الشرعية التي يسيطر عليها الإخوان، تزويد محطات الكهرباء بمخصص الوقود الشهري وذلك في إطار حربها ضد المجلس الإنتقالي الجنوبي، على خلفية تحركات الأخير في أغسطس وطرده لمعسكرات الإصلاح من عدن .

وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن وزارة الكهرباء والطاقة لم ترفع حتى اليوم إلى الحكومة مناشدات المؤسسة العامة للكهرباء في عدن بشأن تزويد المولدات بالوقود الذي شارف على الإنتهاء بعد تدخل المجلس الإنتقالي منتصف الشهر الماضي لتوفير وقود شهراً كاملاً .. لافتة إلى أن الحكومة تحاول تركيع المجلس الإنتقالي بعد أن هزمت أمامه عسكرياً وشعبياً في عدن بالذات .

ولفتت المصادر، إلى أن إعلان وزارة الكهرباء قبل أيام عن وصول وقود لمحطات الكهرباء غير صحيح .. موضحة أن الباخرة التي وصلت إلى غاطس ميناء الزيت التابع لمصافي عدن تتبع رجل الأعمال والمسؤول في مكتب رئيس الجمهورية، أحمد صالح العيسي .