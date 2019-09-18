مليشيا الحوثي تفرض حصاراً على أرحب والحباري يستعد للمواجهة بعد خلافات حادة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-صنعاء

أفادت مصادر محلية في صنعاء اليوم عن مليشا الحوثي تفرض طوقا عسكريا على مديرية ارحب شمال صنعاء بعد خلاف بينها وبين فارس الحباري الموالي لها على خلفية ارض في مطار صنعاء الدولي.



وقالت المصادر أن عمليات الحشد مستمرة والتعزيزات للمقاتلين بوتيرة عالية بين ملشيا الانقلاب من جهة وبين فارس الحباري احد طواغيتها من جهة اخرى شمال العاصمة صنعاء.

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وذكرت المصادر أن عناصر المليشيا تتمركز على تباب وجبال محيطة في اربح بعد تصعيد الخلاف الى درجة غير مسبوقة.

وكانت المليشيا والحباري قد توصلى الى خلافات حادة مما دفع الحوثيين بالتدخل من خلال محمد علي الحوثي لدعم القيادي الحوثي الذي ينتمي للسلالة ضد الحباري .

وباءت بالفشل وساطات من قبل مشائخ من أبناء منطقة أرحب يوم الثلاثاء لرأب الصدع لكن عملية التحشيد الكبيرة من قبل المليشيا ولدت قناعة لدى لجنة الوساطة عن عزم الميلشيا تطبيق اسلوبها الخاص – بتصفية الشخصيات القوية – مع الحباري .

وبحسب سكان في ارحب فإن مليشيا الحوثي تستخدم اساليب رخيصة في اتهام غيرها بالعمالة اذ قاموا باتهام الحباري بالعمالة والخيانة والتكفير.