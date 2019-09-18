شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون في هيئة مستشفى الثورة يمهلون السلطات ثلاثة ايام للقبض على المجرمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان استنكار وادانة

نحن العاملون في هيئة مستشفى الثورة من اطباء استشاريين واخصائيين واطباء عموم وكادر تمريضي وفني واداري وخدمات ندين ونستنكر ونشجب ولا نقبل التدخلات السافرة من جماعات خارجة عن النطاق الطبي والمتمركزة داخل حرم المستشفى وتمارس تدخلات في الجانب الاداري والفني والطبي مما يؤدي الى الفوضى واغلاق الادارة وتعطيل العمل داخل المستشفى وقد تكررت هذه الممارسات اكثر من مرة ولم تستجب أي جهة لضبط هذه المجاميع وعليه نطالب بالتالي :

اخراج هذه المجاميع من داخل المستشفى و السكن الطبي.

يتم التعامل مع جرحى الحرب العسكريين فيما يخص الحالات الغير إسعافيه من خلال اللجنة الطبية العسكرية المختصة والمكلفة من قيادة الاركان.

عدم التدخل في الامور الادارية والطبية الفنية.

ضبط المعتدين على الكادر الطبي والفني وتسليمهم للعدالة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ذلك.

وعليــــــــــــــــــــــــــــه :

اذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار البيان فإننا سنضطر للتصعيد بما في ذلك ايقاف العمل في كافة الاقسام وذلك حفاظا على سلامة الكادر وكرامته. القائم بأعمال رئيس الهيئة

رئيس قسم المختبر

القائم بأعمال المدير الفني

رئيس قسم الاشعة

رئيس اقسام الجراحة العامة

رئيس قسم التخدير

رئيس قسم الطوارئ الجراحي

رئيس قسم التعقيم

رئيس قسم الطوارئ الباطني

مدير التموين الطبي

الشؤون الادارية

مشرف العيادات الخارجية

الشؤون القانونية

رئيسة مركز الكوليرا

الشؤون المالية

رئيس قسم جراحة رجال

الموارد البشرية

رئيسة قسم جراحة نساء

مدير إدارة التمريض

رئيس قسم الحروق

رئيس قسم العمليات

رئيس قسم العناية المركزة

رئيس قسم عمليات العظام

رئيس قسم العظام

مدير الخدمات

مركز الفشل الكلوي

رئيسة قسم العيون

رئيس قسم الباطنية



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