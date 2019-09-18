مصدر في مصافي عدن يؤكد لـ(اليمن العربي) إستمرار ضخ الوقود لمحطات الكهرباء

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

مصافي عدن

كتب الخليج 365 - خاص

أكد مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن، إستمرار ضخ الوقود إلى محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن .



وقال المصدر، في إتصال هاتفي، مع (الخليج 365) أن المصفاة مستمرة في ضخ 1500 طن متري من مادة الديزل بشكل يومي إلى محطات توليد الكهرباء في عدن لإستمرار عملها بطاقتها الكاملة والحد من توقفها .. لافتاً إلى أن المصفاة ضخت اليوم أيضاً 750 طن متري من مادة المازوت إلى محطة الحسوة الكهرو حرارية وهي كمية تكفي لتشغيل المحطة قرابة ثلاثة أيام .

Advertisements

وأضاف المصدر، أن تراجع إنتاج الكهرباء في عدن يعود إلى أعمال صيانة تقوم بها المؤسسة العامة للكهرباء بعدن لإحدى غلايات محطة الحسوة .. مؤكداً وجود كميات من وقود الديزل تكفي للأيام القادمة .

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، عن أسباب تراجع حجم توليد محطة الحسوة الكهرو حرارية، وزيادة ساعات الإنقطاع للتيار الكهربائي .

وقالت المؤسسة في منشور على صفحة وزارة الكهرباء والطاقة، في الفيسبوك، أن اسباب هبوط محطة الحسوة 1 من 45 الى 20 ميجا هو اخراج الغلاية 5 لعمل التصفية اللازمة نتيجة تراكم الكربون .. مشيرة إلى أنه على اثرها تم ايقاف التوربين 2 مباشره ،حيث انخفظ الإنتاج من 160طن / ساعة إلى 100 طن / ساعة .

وذكرت المؤسسة أن فنيي المؤسسة يقومون في هذه اللحظات باعمال التصفية لإدخال الغلاية 5 والتوربين 2 في محطة الحسوة 1 واعادة الوضع السابق للمحطة .. معربة عن إعتذراها للسادة المواطنيين من المضايقات الناتجة من تفاقم الانطفاءات والخارج عن ارادتها .