كهرباء عدن تكشف عن سبب تراجع حجم توليد محطة الحسوة الكهرو حرارية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

عدن

كتب الخليج 365 - خاص

كشفت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، عن أسباب تراجع حجم توليد محطة الحسوة الكهرو حرارية، وزيادة ساعات الإنقطاع للتيار الكهربائي .

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وقالت المؤسسة في منشور على صفحة وزارة الكهرباء والطاقة، في الفيسبوك، أن اسباب هبوط محطة الحسوة 1 من 45 الى 20 ميجا هو اخراج الغلاية 5 لعمل التصفية اللازمة نتيجة تراكم الكربون .. مشيرة إلى أنه على اثرها تم ايقاف التوربين 2 مباشره ،حيث انخفظ الإنتاج من 160طن / ساعة إلى 100 طن / ساعة .

وذكرت المؤسسة أن فنيي المؤسسة يقومون في هذه اللحظات باعمال التصفية لإدخال الغلاية 5 والتوربين 2 في محطة الحسوة 1 واعادة الوضع السابق للمحطة .. معربة عن إعتذراها للسادة المواطنيين من المضايقات الناتجة من تفاقم الانطفاءات والخارج عن ارادتها .

وشهدت العاصمة عدن خلال الساعات الماضية تراجعاً كبيراً في خدمة الكهرباء حيث إرتفعت ساعات الإطفاء إلى ثلاث ساعات مقابل ثلاث ساعات من التشغيل .