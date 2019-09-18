مراسلنا.. خارجون عن القانون ينهبون 10 مركبات تابعة للصليب الأحمر بمأرب

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
الصليب الاحمر في مأرب
كتب
الخليج 365 - خاص
أفاد مراسل "الخليج 365" أن عناصر قبلية في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، أقدمت على نهب 10 مركبات تابعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.
ويسيطر الإخوان المسلمون في اليمن على محافظة مأرب، التي يحكمها المحافظ الإخواني سلطان العرادة، فيما تسيطر قيادات حزبه على المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في المحافظة.
وقال مراسلنا، إن مسلحون نهبوا 10 مركبات تابعة للصليب الأحمر أرسلها إلى مأرب بغرض رفدها للمستشفيات كسيارات إسعاف تساهم في عملية التدخل وإسعاف المصابين في مناطق المواجهات، إضافة إلى مساعدة المرضى في مأرب.
وأضاف، نراسلنا أن قيادة بعثة الصليب الأحمر في صنعاء فشلت حتى الآن في الحصول على أي ضمانات من قيادات السلطة المحلية في مأرب باستعادة السيارات المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الحادثة، باتت البعثة تفكر في إيقاف نشاطها في محافظة مأرب كرد فعل على عملية نهب السيارات التابعة لها.
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