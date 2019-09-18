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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
عبدالقادر العيسائي
كتب
الخليج 365 - خاص
كشف الصحفي والناشط الجنوبي من محافظة شبوة، عبدالقادر العيسائي، أسباب تأخر حسم معركة تحرير المحافظة من مسلحي ميليشيا الإصلاح .
وقال العيسائي في حوار مع (الخليج 365) ينشر لاحقاً، أن القوات الجنوبية والنخبة الشبوانية قادرة على فرض السيطرة في محافظة شبوة وطرد المليشيات الاخوانية .. مؤكداً أن النخبة الشبوانية ستعود بقوة لاعادة تامين محافظة شبوة.
وأضاف "سبب التاخير في حسم المعركة هو التزام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي بدعوة المملكة العربية السعودية بالتهدئة والحوار .. مشيداً بمواقف كل ابناء المقاومة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الرافضة لتواجد تلك المليشيات على ارض الجنوب والتصدي لها بكل حزم .
كما توجه العيسائي بالشكر والتقدير لدولة الإمارات على موقفها الرافض لزعزعة امن واستقرار المحافظات الجنوبية ومحاربتها للتنظيمات الارهابية ودعم واسناد قوات الحزام والنخب في محاربة الارهاب .. مترحماً على الشهداء وسائلاً الله أن يشفي الجرحى .
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط جنوبي يكشف لـ(اليمن العربي) أسباب تأخر حسم معركة تحرير شبوة من ميليشيا الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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