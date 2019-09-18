محافظ حضرموت يكسب قلوب شعبه وتأييدهم لقرارات توقيف تصدير النفط

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

أقامت لجنة التصعيد بمديرية الشحر عصر اليوم الاربعاء 18 اغسطس/ أيلول الجاري بساحة ميناء الشحر، تجمع جماهيري مؤيد لقرارات محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، الجريئه التي تصب لمصلحة المحافظة وحقوقها المشروعه.



ويأتي ذلك تأييداً لقرار المحافظ الذي قضى بمنع تصدير التفط حتى تنفيذ كافة مطالب حضرموت.

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حيث كان في مقدمة الجماهير مدير عام مديرية الشحر المهندس امين سعيد بارزيق، ونائبة مصبح العبد البحسني، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية إلى جانب المشايخ ومنظمات المجتمع المدني وعقلاء الاحياء والحارات .

مدير مكتب الثقافة بمديرية الشحر ماهر بن صالح ، أكد من كلمة له وقوف وتأييد جميع المكونات وابناء مديرية الشحر وابناء حضرموت قاطبة مع قرار المحافظ البحسني في منع تصدير النفط.

ودعا الحكومة الشرعية إلى تنفيذ كافة مطالب حضرموت المشروعه مالم فإن التصعيد هو الحل والخيار السلمي الضامن لأنتزاع الحقوق المشروعه لحضرموت وابنائها.

الجدير بالذكر أن مديرية الشحر تشهد انقطاعات كهربائية غير مسبوقة وصلت إلى اكثر من 12 ساعة انقطاع للتيار، وتردي في الخدمات وسط غضب وامتعاض الجماهير ضد ممارسات الحكومة الشرعية .