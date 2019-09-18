شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل: الان في العاصمة صنعاء.. اشتباكات (حامية الوطيس) بين قيادات حوثية واستمرار توافد المسلحين من الطرفين..!؟ اسماء وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت, صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين قيادات حوثية ، في حرم مطار صنعاء الدولي .

وبحسب مصادر محلية بمنطقة الرحبة, فقد اندلعت مواجهات بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي المدعو فارس الحباري المعين من المليشيا محافظاً لريمة و مسلحين آخرين من المليشيات مدعومين من القيادي النافذ المدعو محمد علي الحوثي بسبب خلافات على قطعة أرض كبيرة .

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واشار المصدر الى ان القيادات الحوثية تتصارع للسيطرة على قطعة أرض كبيرة هي ضمن حرم مطار صنعاء الجديد .

وأوضحوا،أن قطعة الأرض موضع الخلاف بين القيادات الحوثية تابعة لمواطنين لم يحصلوا بعد على تعويضاتهم الكاملة.

الجديد بالذكر ان الاشتباكات هذه لم تكن الاولى فقد شهدت المنطقة عدد من المواجهات خلال المرحلة الماضية