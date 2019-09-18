شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة بتوجيهات من الرئيس الحمدي تم وضع حجر اساس مكتب كهرباء قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بث ناشطون صورة نادرة لإفتتاح حجر اساس مكتب مهرباء قعطبة بتوجيهات من الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي في عام 77م

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