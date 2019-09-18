شكرا لقرائتكم خبر عن العقلة يهاجم الإصلاح والأحمر ويصفهم بانهم جزء من القاعده والإرهاب في الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة حزب الاصلاح بالقول انه جزء من القاعدة والارهاب في الجنوب بقيادة علي محسن الاحمر .

واشار العقلة انه في صيف عام94 بدأت الموامرة على الجنوب تحت اسم الوحدة وتصفية جميع كوادر الجنوب بقيادة عفاش وبيت الاحمر واليوم يتزعمون القاعدة والارهاب بقيادة زعيمها وقائدها علي محسن الاحمر تحت مسماء التجمع اليمني للاصلاح الاخواني.

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وأضاف العقلة ان ماحصل في عدن وشبوة وابين وظهور هذه العصابات الذي يتزعمها علي محسن الاحمر تحت مسمى التجمع اليمني للاصلاح الاخواني القاعدة والارهاب مستغربا من ظهور هذه العصابات في الجنوب وعدم ظهورها في صنعاء رغم ان صنعاء وجميع محافظات الشمال محتلة من قبل مليشيات الحوثي.

واوضح العقلة اليوم يريدون احتلال الجنوب من جديد تحت مسمى الشرعية ويريدون احتلال الجنوب من قبل عصابات الارهاب والقاعده الذي يقودها علي محسن الاحمر تحت مسمى التجمع اليمني للاصلاح الاخواني ولماذا لم يذهبون الى تحرير صنعاء والمحافظات الشمالية وقتال مليشيات الحوثيه الذي يسكن داخل غرفة نومهم وبيوتهم.

واختتم العقلة بالقول ان الجنوب عصية وقوية في ابنائها الابطال ولايفكرون ان الجنوب ماقبل عام 94 عند قيام الوحدة