الاكثر مشاهدة - هذا ما فعلته السعودية اليوم في أول ميناء جنوب اليمن وأعلنت عنه رسميًا

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما فعلته السعودية اليوم في أول ميناء جنوب اليمن وأعلنت عنه رسميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم البدء في تطوير وتحديث أول ميناء في جنوب اليمن.

وكشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن البدء بتنفيذه أعمال لإعادة تأهيل ميناء نشطون في محافظة المهرة.

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وقال البرنامج السعودي ان الهدف من ذلك هو إعادة التأهيل في زيادة القدرة الاستيعابية للاستيراد والتصدير وتسهيل تفريغ وشحن البضائع التجارية ودعم قطاع الثروة السمكية.

معلومات عامة :

يقع ميناء نشطون على البحر العربي في الواجهة الشرقية من الجمهورية اليمنية بمحافظة المهرة وقريب من سلطنة عمان، وقد أفتتح الميناء في أبريل عام 1984م ، وقد أنشئ كميناء متعدد الأغراض ليخدم الحركة التجارية والسمكية ويقع على مقربة من سلطنة عمان ويمتاز بحركته التجارية بين دول الخليج ومحافظة المهرة .

القدرات والإمكانيات الخدمية المتاحة بميناء نشطون :

يوجد به رصيف واحد متعدد الأغراض بطول 210 متر وغاطس 7 متر في مقدمة الرصيف ويصل إلى 3 متر في مؤخرة الرصيف .

القدرات والإمكانيات الخدمية المتاحة بميناء نشطون :

الآليات والمعدات بميناء نشطون :

1- المعدات البحرية :

لا يوجد أي معدات بحرية ، وتسعى مؤسسة موانئ البحر العربي بجهود حثيثة إلى تجهيز ميناء نشطون ورفده بالمعدات البحرية الضرورية .

2- معدات الشحن والتفريغ :

رافعة برية متحركة (كرين) 30 طناً نوع TEREX .

رافعة برية متحركة (كرين) صنع 1997م نوع TADANO قدرتها 25 طناً .

رافعة برية متحركة (كرين) 30 طن نوع TADANO .