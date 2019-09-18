الاكثر مشاهدة - عاجل : تحرك عسكري طارئ في هذه الدولة الخليجية وتوجيهات حاسمة لجميع الوحدات العسكرية وتوقعات باشتعال المعركة الكبرى (تفاصيل مايحدث)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحرك عسكري طارئ في هذه الدولة الخليجية وتوجيهات حاسمة لجميع الوحدات العسكرية وتوقعات باشتعال المعركة الكبرى (تفاصيل مايحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة، الشيخ صباح الخالد، بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، ، قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة برئاسة الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الشيخ عبدالله النواف.

ونقل الخالد ثقة القيادة السياسية العليا بما يقوم به الجيش الكويتي وكل قطاعات القوات المسلحة من جهود متواصلة في سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أي اعتداءات أو مخاطر خارجية، كما استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والإقليم.

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وجدد استنكار الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالسعودية، وتضامن الكويت مع السعودية والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وأكد في هذا السياق ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا بقادة ورجال القوات المسلحة لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

بدوره، قدم الخضر وقادة القطاعات العسكرية الحيوية في الجيش شرحا وافيا عن الأحداث التي جرت مؤخرا، وتداعيات ذلك على الكويت والسعودية، وتقديم رصد وتحليل للموقف، بالإضافة إلى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.

كما جرى أثناء اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق الوثيقين بين وزارتي الخارجية والدفاع في رصد ومتابعة كل ما يهدد أمن البلاد والمنطقة تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد.