شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضرب ”ارامكو”.. شاهد بالصور ”الكهوف العملاقة” التي تخبئ أمريكا مخزونها الاستراتيجي الضخم من النفط... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أعقاب الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية، تحدث مسؤولون أمريكيون عن سحب كميات من النفط من المخزون الاحتياطي الضخم الذي تحتفظ به الولايات المتحدة للطوارئ.



ويبلغ حجم الاحتياطي النفطي الأمريكي أكثر من 640 مليون برميل مخزنة في كهوف ملحية تحت ولايتي تكساس ولويزيانا. وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

قد يهمك ايضاً:

- السعودية تخفض رسوم الزيارات العائلية إلى هذا المبلغ البسيط بعد أن كانت 2000 ريال سعودي (وثيقة)

- اقتراب اليوم الأسود على الإمارات .. محمد بن زايد يحبس أنفاسه والخوف يداهمه كل لحظة .. وهذا هو السر

- عاجل : بيان جديد من السعودية قبل قليل يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على أرامكو .. شاهد ما ورد فيه



وقالت (بي بي سي)، في تقرير لها عن احتياط النفط الأمريكي، إن فكرة الاحتفاظ بهذه "الاحتياطيات الاستراتيجية" في هذه الأماكن تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.



ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الاحتفاظ بكمية تعادل ما يكفي لتسعين يوما من الواردات النفطية، بيد أن الولايات المتحدة تحتفظ بأكبر مخزون للطوارئ في العالم.

لِمَ أُنشئ الاحتياطي النفطي؟



طرح السياسيون الأمريكيون فكرة مخزون النفط لأول مرة في أوائل سبعينيات القرن الماضي، بعد أن تسبب الحظر النفطي الذي فرضته دول الشرق الأوسط في ارتفاع كبير في الأسعار في جميع أنحاء العالم.



ورفض أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، وبضمنها إيران والعراق والكويت وقطر والسعودية، تصدير النفط إلى الولايات المتحدة؛ لأنها دعمت إسرائيل في الحرب العربية -الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973.



استمرت الحرب ثلاثة أسابيع فقط. لكن الحظر النفطي، الذي استهدف أيضا بلدان أخرى، استمر حتى آذار/ مارس 1974، ما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى أربعة أضعافها في جميع أنحاء العالم، لتصل من نحو 3 دولارات إلى 12 دولارا للبرميل الواحد تقريبا.



وأصبحت صور السيارات التي تقف في طوابير عند مضخات البنزين في الدول المتضررة صورا دائمة الانتشار عند تذكر هذه الأزمة.

Advertisements



وأقرّ الكونغرس الأمريكي قانون سياسة الطاقة، وحفظها في عام 1975، وأُنشئ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لمواجهة حالة حدوث مشكلة كبرى أخرى في الإمدادات النفطية.

ما هو المخزون الاحتياطي؟



في الوقت الراهن، ثمة أربعة مواقع يتم تخزين النفط فيها: بالقرب من فريبورت وويني في ولاية تكساس، وقرب بحيرة تشارلز وباتون روج في ولاية لويزيانا.



ويحتوي كل موقع من هذه المواقع على عدة كهوف ملحية من صنع الإنسان يصل عمقها إلى كيلو متر واحد تحت الأرض يجري تخزين النفط فيها.



وتعد هذه الطريقة في حفظ النفط حتى الآن أرخص بكثير من عملية تخزين النفط في خزانات فوق الأرض، كما أنها أكثر أمانا؛ لأن التركيب الكيميائي للملح والضغط الجيولوجي يمنعان أي تسرب للنفط.

ويعد موقع برايان موند بالقرب من فريبورت أكبر هذه المواقع لتخزين النفط، إذ تبلغ طاقة تخزينه ما يعادل 254 مليون برميل من النفط.

ويقول موقع المخزون الاحتياطي الإلكتروني، إنه في 13 أيلول/ سبتمبر، كان هناك 644.8 مليون برميل من النفط في هذه الكهوف.



ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، استخدم الأمريكيون ما معدله 20.5 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2018، ما يعني أن ثمة ما يكفي البلاد من النفط لمدة 31 يوما.



كيف يعمل المخزون الاحتياطي؟



بموجب قانون عام 1975، الذي وقعه جيرالد فورد، يمكن للرئيس فقط السماح بسحب كميات من احتياطيات النفط إذا كان هناك "انقطاع شديد في إمدادات الطاقة".



وتفرض ظروف الخزن أنه لا يمكن نقل سوى كمية صغيرة من النفط من هذه الكهوف يوميا، وهذا يعني أنه حتى لو كانت ثمة أوامر من السلطة الرئاسية لإطلاقه، فقد يستغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين لسدّ حاجة الأسواق.



وعلاوة على ذلك، فإن النفط غير مكرر بالكامل. وتجب معالجته وتكريره لاستخراج مشتقات الوقود الصالحة للاستخدام في السيارات والسفن والطائرات.



وقال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، لمحطة (سي إن بي سي) إنه "من السابق لأوانه قليلا الحديث عن الاعتماد على استخدام الاحتياطي النفطي بعد هجمات السعودية".



هل اُستخدم الاحتياطي من قبل؟



استخدم الاحتياطي النفطي آخر مرة في عام 2011، عندما دفعت الاضطرابات الناجمة عن انتفاضات الربيع العربي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة إلى إطلاق ما مجموعه 60 مليون برميل من النفط؛ للحد من النقص والاضطراب الذي هيمن على إمدادات الطاقة حينها.



وخلال حرب الخليج عام 1991، أذن الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، باستخدام الاحتياطي، كما سمح ابنه جورج بوش ببيع 11 مليون برميل في أعقاب إعصار كاترينا.



بيد أن البعض ظل يتساءل: ما فائدة الاحتفاظ بمثل هذا الاحتياطي الضخم في الوقت الذي يزداد فيه إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة؟ بل وأوصى البعض في واشنطن بالتخلص منه بالكامل.



واقترح تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية ذلك في عام 2014، قائلا إن هذا الإجراء يمكن أن يُخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. وفي عام 2017، ناقشت إدارة ترامب بيع نصف المخزون؛ للمساعدة في معالجة العجز في الميزانية الفيدرالية.



وفي عهد الرئيس بيل كلينتون بُيع 28 مليون برميل في عام 1997، ضمن خطوة تهدف إلى تقليل العجز في ميزانية الدولة.