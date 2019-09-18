شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مسئول يمني شجاع يوجه أخطر اتهام للامارات ويكشف عن دلائل تثبت ذلك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وجه وزير في الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء ،اتهامات خطيرة لدولة الامارات ،وقال انها تربط بالتنظيمات الارهابية في اليمن .
وكشف وزير النقل اليمني صالح الجبواني، امتلاك الحكومة ما قال انها دلائل على علاقة الامارات بتنظيمي داعش والقاعدة.
جديد الحدث أونلاين:
وكتب الجبواني في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر :«لدينا كل الدلائل على علاقة للإمارات بتنظيمي القاعده وداعش في اليمن وبالأسماء ، وهي تستخدم هولاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش في طريق شبوة أبين».
وطالب الوزير اليمني ، ابناء تلك المناطق باعلان وتحديد موقف من الامارات وقال :«آن لأبناء شبوه وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم».
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