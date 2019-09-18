المعهد العالي للقضاء يعلن اسماء الطلبة المقبولين في دفعة القاضي/ جمال محمد عمر

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقر مجلس المعهد العالي للقضاء أسماء المقبولين للدراسة في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة عدن، الدفعة (٢٣) دفعة فقيد العدالة والوطن القاضي/ جمال محمد عمر. Advertisements اضغط للمزيد

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