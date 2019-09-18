وزير إماراتي: ندعم حوار جدة بين اليمنيين من أجل توحيد الجبهة الداخلية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

أنور بن محمد قرقاش

كتب الخليج 365

قال أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده تدعم "حوار جدة" بين اليمنيين من أجل توحيد الجبهات الداخلية، ومعربا عن ثقته بالسعودية لإدارة هذا الحوار والخروج به إلى بر الأمان.



وذكر قرقاش في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن توافق واتفاق الإمارات مع السعودية في اليمن يهدف إلى استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن الهدف النهائي للجميع في اليمن هو إنهاء الحرب، ولكن ذلك مرتبط بتوفير بيئة ومحيط أمني للمنطقة.

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وأضاف الوزير الإماراتي: "هناك اتفاق وتوافق في الرؤية الاستراتيجية بين الإمارات وشقيقتنا المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف في اليمن، وثقتنا كاملة بمسألة احتواء الخلاف الذي نراه حالياً حول مسألة الجنوب".

وتابع قائلا: "الإمارات ملتزمة بأن اليمنيين هم من يحددون خياراتهم، ونحن في كل اللقاءات التي نجريها مع السياسيين اليمنيين؛ سواء شماليين أو جنوبيين أو من الشرعية أو من خارجها، موقفنا واحد، وهو أننا موجودون في اليمن بدعوة من خادم الحرمين الشريفين لـ(عاصفة الحزم) واستعادة الدولة اليمنية من الانقلاب الحوثي، لمنع أي تغير استراتيجي عميق وضار في المنطقة، وأما شكل مستقبل اليمن وكيف سيكون وشكل الدولة اليمنية المقبلة فهو موضوع يمني خالص وهم يحددونه.

ولفت إلى أن الإمارات تدعم "حوار جدة" وتراه يعقد تحت "أيدٍ أمينة"، والسعودية قادرة على أن تخرج بهذا الحوار إلى بر الأمان، وأن تكون هناك جبهة موحدة أقوى ضد الحوثي، ونحن نرى أن الحوار يجب أن يكون المنطق فيه بين رفقاء السلاح، والمواجهة الحقيقية فيه يجب أن تكون ضد الحوثي فقط، ولا يمكن أن يكون الهدف إقصاء أي أحد في الجبهة التي تواجه الحوثي؛ سواء كانت من القيادة اليمنية التي هي برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي أو الفئات الأخرى في التشكيلة اليمنية التي هي ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية.

وزاد: "أيضاً هناك بعض العناصر من الجنوب حاربوا وقدموا تضحيات كبيرة، وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون مخرج الأزمة الحالية هو الحوار وتوحيد الصفوف وبعيداً عن أي مماحكات".