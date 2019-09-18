مليشيا الحوثي تواصل استهداف منازل المواطنين في حيس

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ميليشيا الحوثي كتب الخليج 365 تواصل مليشيا الحوثي استهداف المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المليشيا تقصف المدينة والاحياء السكنية بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة. وذكرت المصادر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها القناصة من مناطق تمركزها شمال المديرية صوب الأحياء السكنية المكتضة بالسكان . وأضافت المصادر أن عمليات القنص متواصلة منذ ساعات الظهيرة وحتى اللحظة بشكل مكثف ومستمر . يذكر ان المليشيا سبق وانت ارتكبت مجازر في حق سكان مدينة حيس قبل أيام سقط على إثرها شهداء وجرحى من الأطفال وتدمير عدد من المنازل وسط المدينة .

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