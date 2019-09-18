- 1/2
- 2/2
الأربعاء 18 سبتمبر 2019
ميليشيا الحوثي
كتب
الخليج 365
تواصل مليشيا الحوثي استهداف المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا تقصف المدينة والاحياء السكنية بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت المصادر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها القناصة من مناطق تمركزها شمال المديرية صوب الأحياء السكنية المكتضة بالسكان .
وأضافت المصادر أن عمليات القنص متواصلة منذ ساعات الظهيرة وحتى اللحظة بشكل مكثف ومستمر .
يذكر ان المليشيا سبق وانت ارتكبت مجازر في حق سكان مدينة حيس قبل أيام سقط على إثرها شهداء وجرحى من الأطفال وتدمير عدد من المنازل وسط المدينة .
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تواصل استهداف منازل المواطنين في حيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.