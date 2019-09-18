صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في رازح

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قوات سعودية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، أيلول 18، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في عدد من مناطق مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، جددت مقاتلات التحالف قصفها معسكرات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر إن المقاتلات الحربية استهدفت، وللمرة الثانية خلال يوم، معسكر كهلان في مركز المحافظة.

وأكدت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر، دون أن تتوفر معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المدينة.

وكان المعسكر قد تعرض، أمس وسوم أمس الأول، لسلسلة غارات جوية، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوف المليشيا.