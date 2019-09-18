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قتلى حوثيين في كمين محكم بجبهة الزبيريات بالضالع

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اليمن العربي-الضالع 0 تبليغ

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قتلى حوثيين في كمين محكم بجبهة الزبيريات بالضالع

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

القوات المشتركة _ أرشيفية

القوات المشتركة _ أرشيفية

قتلى حوثيين في كمين محكم بجبهة الزبيريات بالضالع

كتب

الخليج 365-الضالع

نفذت القوات المشتركة في محافظة الضالع كمينا محكما على مليشيا الحوثي في جبهة مديرية الزبيريات.

وقالت مصادر محلية في المحافظة أن منتسبي اللواء 30 مدرع و القوات المشتركة والمقاومة نفذوا كمينا محكما للمليشيات الحوثية في جبهة الزبيريات بوادي حنش غربي قعطبة.

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وذكرت المصادر أن الكمين نفذ بعد عملية رصد استعداد المليشيات المتمركزه في موقع سليم والفاخر لتنفيذ هجوم صوب شعاب الزبيريات الذي تتمركز فيه فصائل من اللواء 30 مدرع والمقاومة ، ليسقط تسعة قتلى واكثر من خمسة جرحى في صفوف المليشيات.

وتشهد جبهة الضالع اشتباكات يومية بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى.

وتتكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة يوميا في جبهة الضالع منذ انطلاع المعارك في هذه الجبهة.

 

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