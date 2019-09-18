الحوثي والقاعدة يجريان صفقة تبادل أسرى في البيضاء

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

الحوثي والقاعدة

كتب الخليج 365 - خاص

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة الأسرى الحكومية ماجد فضائل، أن جماعة الحوثيين، أتمت، يوم الاثنين، صفقة تبادل أسرى مع تنظيم القاعدة، في محافظة البيضاء.



وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، إن جماعة الحوثي أتمت، الاثنين، تبادل 115 أسيراً من الجانبين مع القاعدة في محافظة البيضاء.

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وأوضح فضائل أن جماعة الحوثي أطلقت 50 أسيراً من تنظيم القاعدة، مقابل 65 أسيراً أطلقهم التنظيم.

وأكد فضائل أن "هذه الصفقة هي الخامسة بين القاعدة والحوثيين"، وقد "شملت إطلاق عناصر إرهابية نفذت عدداً من العمليات الإرهابية في اليمن، وتقبع بالسجن المركزي في العاصمة صنعاء منذ 2013".

واعتبر "قيام جماعة الحوثي بهذه الصفقة هو إعلان حرب على المجتمع الدولي الذي يولي اهتماماً أكبر بمحاربة الجماعات الإرهابية".

وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن الإفراج عن عناصر إرهابية سوف يكون له تأثيره على الأمن والسلم المحلي والدولي.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أجرت في أبريل 2016، عملية تبادل مع جماعة القاعدة المصنفة على قائمة الإرهاب العالمي، شملت إطلاق 100 أسير.