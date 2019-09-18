مواطن يقدم على الانتحار في مدينة السياني جنوب محافظة إب

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-إب

سجلت محافظة إب عملية انتحار جديدة في مدينة السياني جنوب المحافظة.

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وقالت مصادر محلية إن مواطن "ع م ع" في المدينة اقدم على الانتحار في قرية المحاسن بعزلة الأزارق بمديرية السياني.

وذكرت المصادر أن المنتحر هو أب لأسره مكونه من سنة أفراد ذكور وإناث وانتحر شنقا على أحد الأشجار في الوقت الذي تتحدث المصادر عن تدهور أوضاعه الإقتصادية والتي تقف خلف عملية الإنتحار ، في ظل تصاعد ضحايا الإنتحار بشكل غير مسبوق بعدد من مديريات محافظة إب الأشهر والسنوات الماضية نتيجة التدهور المعيشي والإقتصادي.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من انتحار معلم يدعى “ن ي أ س” في قرية بيت مراد بمديرية بعدان شرق محافظة إب حيث كان يعيش مع أسرته أوضاع إقتصادية متردية تعقدت بشكل كبير ولافت بعد قطع مليشيا الحوثي الإنقلابية للمرتبات بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية شأنه شأن غالبية الأسر اليمنية التي تدهورت أوضاعها المعيشية بشكل غير مسبوق بفعل الإنقلاب والحرب التي جلبتها المليشيا لمختلف المحافظات اليمنية.

وتشهد محافظة إب تزايد مستمر في حوادث الانتحار في ظل تدهور الوضع الانساني لدى المواطنين وتسلط مليشيا الحوثي على حياة الناس.