سياسي يمني لــ "الخليج 365": تصريحات "روحاني" اليوم لتغطية جرائم الحرس الثوري الإيراني

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

حسن روحاني

كتب الشحات غريب

علق المحلل السياسي اليمني"وضاح اليمن عبدالقادر"، على حديث الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي أكد أن هجوم مليشيا الحوثي على منشآت النفط بالسعودية جاء على سبيل الإنذار.



وقال وضاح لــ "الخليج 365"، إن تصريحات الرئيس روحاني ذر الرماد على العيون لتغطية جرائم الحرس الثوري الإيراني الذي صار واحد من أهم أذرع الإرهاب في المنطقة، ومنظمة تعمل على تمويل كل الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن ، وايضا تدريبها وتبني بعض العمليات التي يقوم بها مباشرة لاستهداف الدول المناوئة للمشروع الإيراني تحت مسميات تلك الجماعات المسلحة.

وأوضح بأن العمليات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النفطية في السعودية كانت عمليات مباشرة للحرس الثوري الإيراني ومجرد ربط الأمر بالحوثيين هو مغالطة وتغطية على تلك العملية الإرهابية التي تتيح للمملكة وحلفاؤها حق الدفاع عن النفس، والرد المباشر على تلك الهجمات ومصادرها أينما تكون ومن فوق أي ارض انطلقت منها العمليات الإرهابية.

وأشار أن الرئيس الإيراني اليوم يحاول أن يأكل الثوم بفم الحوثيين الذين هم أيضا يحاولون الانتصار معنويا من خلال تبنيهم للعمليات الأخيرة التي استهدفت أرامكو .

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يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في تصريحات له اليوم بأن أن الهجوم على منشآت النفط بالسعودية على سبيل الإنذار.

وقبل يومين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة ”أرامكو“ السعودية، رد بالمثل من مواطنين يمنيين على الاعتداء على بلدهم، على حد وصفه.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم السبت، وتسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي، وتدمير أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وعقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمراً صحافياً قبل قليل كشفت فيه بالأدلة تورط إيران بالهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص، وقالت الوزارة إن "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها.

وأضاف المالكي أن لدى السعودية أدلة على الهجوم لم ينطلق من اليمن كما "زعمت أذرع إيران"، معتبراً أن "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة"، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.