شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمر صحفي ومباشرة... متحدث وزارة الدفاع السعودية يكشف عن المكان الذي أنطلق منه الهجوم على أرامكو ا ( تحديث مستمر ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إن الهجوم على منشآت تابعة لشركة النفط «أرامكو» جاء من الشمال.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن إيران هي التي صنعت الأسلحة التي استهدفت «أرامكو»، معتبرًا أن الهجمات تستهدف التأثير على الاقتصاد العالمي.
وتابع: «تم استخدام صواريخ دقيقة في استهداف أرامكو»، مؤكدًا أن «الهجمات على أرامكو لم تأت من اليمن».
وعرضت وزارة الدفاع السعودية صورا لبقايا صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في هجوم أرامكو.
تحديث :
متحدث الدفاع : الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن.
تحديث :
عاجل | المالكي : تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على #أرامكو.
تحديث :
عاجل | المالكي: نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ.
تحديث :
العقيد المالكي: الهجوم الإرهابي كان ممنهجًا لتدمير البنى التحتية، واتجاه الهجوم على منشآت أرامكو يشير إلى أن الهجوم من الشمال للجنوب.
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