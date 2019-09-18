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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجـــــل: وفاة رئيس عربي بصورة مفاجئة مساء اليوم والحزن يجتاح العالم العربي والاسلامي ..(تفاصيل مباشرة الان من المستشفى)

تداولت حسابات على مواقع السوشال ميديا اخبار تتحدث عن وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين في احد مستشفيات المملكة العربية السعودية .

وزعمت تلك المعرفات ان زين العابدين توفي اليوم الاربعاء بعد ساعات من نقله إلى احد مستشفيات مدينة جدة السعودية .

موقع "صوت المغتربين" قام بالبحث عن حقيقة هذة الشائعات فتبين انه لا اساس لها من الصحة وان الرئيس التونسي السابق نقل قبل خمسة ايام الى احد مستشفيات جدة السعودية بعد تدهور حالته الصحية لكنه لم يتوفى كما زعمت تلك الاشاعات .

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وبحسب اذاعة موزاييك التونسية التي نقلت عن منير بن صالحة قولة أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، واخبرته إن والدها البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا"، بعد سنوات من سرطان البروستات .

كما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، عن محامي بن علي تأكيده على ان الرئيس السابق زين العابدين يرقد في احد مستشفيات مدينة جدة .

يشار إلى أن اول رئيس تونسي بعد بن علي ، ( الباجي قايد السبسي ) توفي اواخر يوليو الماضي عن عمرا ناهز 92 عاما، بعد أن ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد احتجاجات عام 2011.

وكان السبسي شخصية بارزة في تونس منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في العام ذاته انتُخب السبسي رئيسا بعد 3 سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد الاحتجاجات، ثم قام بتأسيس حزب "نداء تونس "، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.