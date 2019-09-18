إدارة مستشفى جبلة تقطع رواتب مظوفيها للشهر الثالث على التوالي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

مستشفى جبلة

كتب الخليج 365-إب

فادت مصادر محلية في محافظة إب إن ادارة مستشفى جبلة تواصل قطع مرتبات موظفيها للشهر الثالث على التوالي.

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وذكرت المصادر أن الإدارة المعينة من قبل المليشيا الحوثية تمارس الفساد المالي والإداري وهو ما أنعكس على مرتبات الموظفين والتي تم قطعها منذ أشهر في ظل أوضاع إقتصادية ومعيشية متردية.

وقام الاطباء والكادر التمريضي وموظفي المستشفى بالتهديد في التصعيد في حال عدم الإستجابة لمطالبهم بصرف مرتباتهم برغم إيرادات المستشفى الكبيرة والضغط اليومي للعمل الذي يقوم به الأطباء والممرضون والعاملون في المستشفى منذ السادسة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

وفي سياق متصل بمدنية جبلة قالت مصادر إن مليشيا الحوثي اعتدت على مالك محل ألعاب وقامت بتكسير أدوات المحل والعبث بها.

كما اعتدت بشكل مفرط وعنيف على أحد العمال بالمحل وتدخل مواطنون لهمجية المليشيا ومنعوهم من مواصلة تهجمهم وعدوانهم على المحل وأحد العمال.