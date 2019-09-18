انتشار الكلاب الضالة وتكدس أكوام القمامة بشكل غير مسبوق في مدينة ذمار

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

الكلاب الضالة فى زمار

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قال مصدر محلي إن مدينة ذمار تشهد انتشارا للكلاب الضالة وتكدسا لأكوام القمامة.



وذكر المصدر، أن أكياس القمامة تكدست على أرصفة الشوارع الرئيسية والفرعة في المدينة بعد أن توقفت سيارات النظافة عن العمل.

وأوضح المصدر أن نهب قيادات حوثية مخصصات صندوق النظافة في المدينة تسبب في توقف سيارات النظافة عن القيام بمهامها.

ولفت المصدر إلى أن كمية القمامة المنتشرة في الشوارع في تزايد مستمر.

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وأشار المصدر إلى أن هناك قلقا في أوساط السكان من انتشار الأمراض جراء تكدس هذا الكم الكبير من القمامة.

إلى ذلك، أكد المصدر أن المدينة تشهد انتشارا مخيفا للكلاب الضالة.

وأفاد أن الكلاب انتشرت بشكل كبير في شوارع وأحياء المدينة، مشكلة خطر على حياة المواطنين، خصوصا الأطفال والنساء.

وقال إن المليشيا لم تقم بأية خطوات لمكافحة الكلاب الضالة رغم مناشدات الأهالي.

في سياق متصل، تعيش المحافظة انفلاتا أمنيا غير مسبوق. ويوم أمس شهدت المدينة حادثي قتل منفصلين، دون أن تعرف أسبابهما.

إلى ذلك، أقدم مسلح حوثي، في مغرب عنس بالمحافظة، على إطلاق الرصاص على والده، بتهمة تأييد الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر محلية إن المسلح بلغ مشرف المنطقة وطلب منهم اعتقال والده وثلاثة من أقاربة، قبل أن تتدخل وساطة وتحول دون ذلك.