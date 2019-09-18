قبائل نعمان تعلن تأييدها لقرار محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط حتى تلبية مطالب المحافظة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

محافظ حضر موت

كتب الخليج 365 - المكـلا

أصدرت قبائل نعمان بمحافظة حضرموت بيانا أعلنت فيه تأييدها لقرار محافظ حضرموت منع تصدير النفط.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان كما ورد:

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الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين أمام الأولين والاخرين وعلى ال بيته الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين وبعد،

تعلن قبائل نعمان تأييدها الكامل للمحافظ البحسني في اتخاذه قرار منع تصدير النفط وتعلن انها جنبا إلى جنب مع كافة أبناء محافظة حضرموت تأييدا للخطوات التي اتخذها محافظ المحافظه اللواء الركن فرج سالمين البحسني لوقف تصدير النفط.

حيث ان حضرموت وأبنائها يعانون الأمرين بسبب تردي الخدمات وعدم التزام الحكومة بالإيفا بوعودها لأبناء حضرموت متناسين أن حضرموت ترفدهم بأكثر من 70بالمئه من ميزانية الدوله ولكنهم يتعاملون معها وفقا وسياستهم التي يرفضها كل ابناء حضرموت.

ولاننسى أن نقدم شكرنا للأشقاء الاماراتيين لدعمهم كهرباء المكلا بمادة الديزل فهذا ليس بغريب عليهم فمساعداتهم الانسانيه والعسكرية في استمرار دائم لمحافظة حضرموت خاصه والجنوب عامه شاكرين لهم وقفتهم معنا منذو خمس سنوات مضت وسنبادلهم الوفاء بالوفاء.

عنهم الشيخ محمد علي عبدالله بلبحيث. شيخ شمل قبائل نعمان. حضرموت