العميد العوبثاني يعقد لقاء استثنائيا لمناقشة تحسين وضع الشرطة بوادي حضرموت

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

أثناء اجتماع العوبثاني

كتب الخليج 365 - سيئون

ناقش اجتماع لمديري أمن المديريات والوحدات والمصالح الأمنية والشرطوية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة مدير عام الامن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني الحالة الأمنية وسير العمل في المديريات والخدمات التي تقدمها الوحدات الامنية للمواطنين .

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وجرى في الإجتماع التأكيد على تكثيف جهود العمل الأمني والشرطوي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، والجهود المبذولة في سير نشاط الإدارات الأمنية وتطوير تعزيز العمل الأمني المؤسسي في إجراءات تقييد المعاملات وضبط القضايا للمواطنين.

وأكد العميد العوبثاني بأن الأجهزة الأمنية مستمرة في حملاتها ضد المطلوبين أمنيا ، وملاحقة الخارجين عن القانون ، مشيرا إلى أن الوحدات الامنية ستسخر كل امكانياتها المتاحة ، للحد من الجرائم لحفظ الأمن والاستقرار، موجها إدارات البحث الجنائي والمديريات برفع بلاغ عملياتي يومي لجميع القضايا والاحداث.

وشدد العوبثاني على الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في مراكز العمل ومحاسبة كل المقصرين عن أداء مهامهم وأعمالهم ، منوها برفع مستوى الحس الأمني واليقظه العالية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والتعامل بأسلوب حضاري واخلاقي مع المواطنين في متابعة معاملاتهم.