اللجان الشعبية تكسر هجوما حوثيا غرب محافظة حجة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

اللجان الشعبية بمحافظة حجة

كتب الخليج 365 - خاص

نفذت اللجان الشعبية بمحافظة حجة مجموعة كمائن استهدفت عشرات الإنقلابيين من مليشيا الحوثي الإيرانية، غربي المدينة.

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وقال شهود عيان "لليمن العربي"، إن العملية أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوفهم مليشيا الإنقلاب.

واضاف الشهود، أن اللجان كسرت رحفاً للمليشيات ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير منهم بينهم عناصر تشغل مناصب مهمة .

وقالت مصادر ميدانية "لليمن العربي" ان الكماين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإنقلابيين إضافة إلى حيازة اللجان الشعبية 3 أطقم بكامل عتادها كغنيمة لها.

إلى ذلك تمكت اللجان الشعبية من تفجير آلية تابعة للمليشيا الحوثية على مخارج مدينة حجة ومقتل من عليها.