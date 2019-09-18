شركة "مهارة" تبدأ في توزيع 100.12 مليون ريال أرباحاً

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توزيع ارباح مرحلية نقذدية للمساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2018م والربع الأول والثاني من العام المالي 2019م بإجمالي مبلغ موزع وقدره 100.125 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 2.67 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الأسمية 26.7 %، علمًا بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي 37.5 مليون سهم، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقًا.



وقد جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية، يوم الأحد الماضي بمقر الشركة في برج مهارة بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة سليمان بن عبدالعزيز الماجد وأعضاء مجلس الإدارة.

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وذكر المجلس أن احقية الارباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويأتي هذا وفقاً لتفويض الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 /03 /2019م لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، وبناء على النتائج المالية الإيجابية.

وقال يوسف بن محمد القفاري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأخير من العام المالي 2018 والربعين الأول والثاني من العام المالي 2019 يعود إلى ارتفاع ايرادات الشركة نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال، ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو إيرادات برنامج خدمة.

وبين القفاري أن شركة مهارة ستستثمر خبراتها التراكمية في إدارة الموارد البشرية وعلاقاتها الدولية وقدراتها في السوق في سبيل جعل قطاع الموارد البشرية السعودي نموذجاً ريادياً ومنافساً محلياً وإقليمياً، في الارتفاع بمستوى الكوادر المهنية.

وزاد بقوله «كون مهارة باعتبارها رائدة في قطاع الموارد البشرية، لديها الخطط والإرادة في أن تسعى للمساهمة بفعالية أكبر في جعل المملكة أحد أكثر الأسواق ريادة ومنافسة في العالم كجزء من رؤية السعودية 2030».