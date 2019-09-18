منظمة إرادة تدين قتل مواطن من أبناء المحويت تحت التعذيب في سجن حوثي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

سجون الحوثي _ ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

دانت منظمة "إرادة" جريمة تعذيب حتى الموت تعرض لها مواطن من أبناء محافظة المحويت في أحد سجون مليشيا الحوثي.



وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أيلول 18، 2019: ندين ونستنكر ما قامت به مليشيات الحوثي من جريمة تعذيب المختطف سلطان صالح الجدي حتى الموت.

وبحسب المنظمة فإن صالح الجدي من أبناء مديرية الرجم في محافظة المحويت شمال غرب صنعاء.

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وذكرت المنظمة أن الجدي اختطف في العام 2016، وظل مخفيا في سجن التحقيق الجنائي لمدة عامين.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل لوقف جرائم المليشيا بحق المختطفين في سجونها.

وحملت المنظمة مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة المختطفين في سجونها.

وقتلت المليشيا العشرات تحت التعذيب منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014.

ويتعرض المختطفون داخل سجون المليشيا لأبشع أنواع التعذيب والإهانات.