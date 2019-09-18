اختتام فعاليات برنامج امنحني فرصة "3" في عدن

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

برنامج امنحني فرصة 3 في عدن

كتب عدن - الخليج 365

أختتمت اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات برنامج امنحني فرصة "3" الذي نفذته جمعية رعاية طالب العلم الخيرية بالتنسيق مع معهد مهاراتي عدن للتعليم الفني والتدريب المهني.

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وهدف البرنامج الممول من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية إلى اكساب 80 شابا وشابة من محافظة عدن دورات ومهارات في اصلاح ولف المحركات، والتكيف والتبريد، ومهارات في صيانة الحاسوب، وصيانة الجوالات والتابلت.

وفي الحفل الذي أقيم في المناسبة، حث مدير معهد مهاراتي عدن الدكتور محمد بكرين، الطلاب المشاركين بالبرنامج على الاستمرار في تطوير المهارات والمعارف التي تلقوها بالبرنامج وعكسها على الحياة العملية .. مؤكداً استمرار المعهد في تقديم الدورات التدريبية والمهنية التي تساهم في اكساب المهارات المهنية للطلاب واتاحة فرص العمل لهم والتي من خلالها يستطيعون مساندة أهلهم في توفير مقتضيات الحياة اليومية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد.

وفي ختام الحفل جرى تويع شهادات المشاركة للطلاب وشهادات شكر للمدربين تقديرا للجهود التي بذلوها وساهمت في نجاح البرنامج.