- 1/2
- 2/2
الأربعاء 18 سبتمبر 2019
المالكي
كتب
الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن مؤتمر صحفي بعد قليل، للناطق باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي.
وكان المالكي قد نفى في مؤتمر صحافي أمس مزاعم المتمردين الحوثيين في اليمن بأنهم يقفون وراء الهجمات على حقول أرامكو التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم.
وقال المالكي لم يكن الهجوم من الأراضي اليمنية مشيراً إلى أن الحوثيين يستغلون تلك الهجمات "لرفع المعنويات.
وذكر الناطق الرسمي باسم التحالف أن التحقيقات مستمرة، وفور الانتهاء من التحقيقات ستعلن النتائج النهائية.
ولفت إلى أن الجهات المختصة تتحفظ على بقايا الأسلحة المستخدمة وستعرضها على وسائل الإعلام، في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... وزارة الدفاع السعودية تعلن عن مؤتمر صحفي بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.