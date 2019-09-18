مسهور يزف بشرى إماراتية سارة للجنوبيين

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 زف المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، بشرى سارة للجنوبيين، مؤكدًا أنه خلال يومين تصل إلى ميناء عدن الدفعة الأولى من المشتقات النفطية لتشغيل كهرباء العاصمة الجنوبية في إطار خطة الاستجابة من دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “خلال يومين تصل إلى ميناء عدن الدفعة الأولى من المشتقات النفطية لتشغيل كهرباء العاصمة الجنوبية في إطار خطة الاستجابة من دولة الإمارات العربية المتحدة”.

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