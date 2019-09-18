مقاتلات التحالف تغير على مواقع لمليشيا الحوثي الحوثي غرب الجوف

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - خاص جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية مساء أمس الثلاثاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال البلاد.

وقالت مصادر "الخليج 365" إن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وآليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في برط العنان غرب الجوف. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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