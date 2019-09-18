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بالفيديو.. سوري جاء عرسه في صنعاء ولا أحد من أهله .. فماذا فعل شباب صنعاء؟

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

بالفيديو.. سوري جاء عرسه في صنعاء ولا أحد من أهله .. فماذا فعل شباب صنعاء؟

كتب

الخليج 365-صنعاء

في حادثة هي الثانية من نوعها في صنعاء، يحتفل سوري في صنعاء ولكن جاء موعد عرسه بلا أهل ولا أصحاب ولا خلان..

لكن شباب صنعاء كانوا هم الحزام الذي ادخل السرور على قبله.

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حضر العشرات من أبناء صنعاء واقاموا له حفل عرس وقاموا واجب الفرحة حتى حدث له عرس شعبي واسع.

وكان شاب من تعز اعلن قبل اسابيع ان موعد عرسه قد حان ولكن لم تتمكن اسرته من الصعود الى صنعاء نتيجة المسافة البعيدة وقلة ما في اليد على تكاليف السفر فقرر الشباب من مختلف العاصمة صنعاء الحضور واقاموا له زفه لم تحدث مثلها من قبل.

الشاب السوري اعاد الحادثة ولكن بصيغه اخرى فكان زفافه يوم فرح مشهود واستثنائي.

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