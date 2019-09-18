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الوسط الرياضي يعود للانتعاش من جديد بعد توريد ميزانية الأندية في الضالع

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اليمن العربي-الضالع 0 تبليغ

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019

ملاعب بالضالع

ملاعب بالضالع

الوسط الرياضي يعود للانتعاش من جديد بعد توريد ميزانية الأندية في الضالع

كتب

الخليج 365-الضالع

عاد الوسط الرياضي للانتعاش من جديد في محافظة الضالع بعد توريد ميزانية الاندية من قبل وزارة الشباب والرياض للعام 2019م.

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وقال مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة غسان قزه أن المبالغ المالية المعتمدة لأندية المحافظة تم توريدها إلى حساباتها بعد تحويلها فورا من قبل وزارة الشباب والرياضة التي سارعت كعادتها كل موسم لتحويل مخصصات الأندية التي تقع ضمن المناطق المحررة وهي أندية "النصر والصمود والوصل والتضامن وجبال لصبور وشباب الشعيب وشباب قعطبة".

وذكر غسان قزة في تصريحات صحفية أنه من الضروري على إدارات تلك الأندية على إنعاش أدوارها تجاه شباب المحافظة لما من شأنه تحريك المياة الراكدة للنشاط الرياضي في ظل هذه الظروف المعقدة.

وأشار المدير غسان قزه إلى أن النشاط الرياضي كفيل بأخراج كافة طاقات الشباب بما هو إيجابي ويعود بالنفع على أنفسهم وأسرهم  ومجتمعاتهم،من خلال الاسهام في التقليل من تعاطي أوراق القات التى أصبحت آفة تدمر الشباب.

هذا وحصل ناديي النصر والصمود على مبلغ (مليون وخمسمائة الف ريال) لكل ناد منهما، فيما تحصلت الأندية الخمسة المتبقية على مبلغ (خمسمائة الف ريال) لكل ناد، بإجمالي وصل الى ( خمسه مليون وخمسمائة الف ريال).

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