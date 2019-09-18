الاكثر مشاهدة - تحديد إقامة الرئيس هادي في الرياض ومنعه من السفر .. تعليق رئاسي يكشف ما يجري خلف الكواليس

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد إقامة الرئيس هادي في الرياض ومنعه من السفر .. تعليق رئاسي يكشف ما يجري خلف الكواليس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار رئاسي يمني، اليوم الاربعاء، عن حقيقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول قيام المملكة العربية السعودية بتحديد إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، ومنعه من السفر للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونفى عبد العزيز المفلحي، المستشار السياسي للرئيس اليمني، وفقا لما نقلته “سبوتنيك”- في حوار وعدت بنشره في وقت لاحق- مثل تلك الأخبار ووصفها بالمغرضة والكاذبة والتي تهدف إلى بث الفتنة وإثارة القلاقل ضد مكونات التحالف التي ناصرت الشرعية ضد الطائفية البغيضة والمشاريع الإقليمية.

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وأكد المفلحي أن عدم مشاركة الرئيس في اجتماعات الأمم المتحدة يرجع إلى قناعات لدى الرئاسة بعدم جدوى المشاركة في هذا التوقيت الذي يتطلب أن يكون الرئيس قريبا من أرض الواقع، نظرا للأزمات التي تمر بها البلاد.

وطالب مستشار الرئيس وسائل الإعلام المحلية والدولية بعدم النقل إلا عن الجهات الرسمية ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، أما التصريحات التي تقحم الحكومة في آرائها الشخصية، لا تعبر إلا عن رأي فردي فقط.

وأشار إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في الواقع السياسي بعد أن أثبتت الأحداث أن الواقع الحالي لا يمكن أن يبني وطنا، داعيا الجميع لقبول الحوار في جدة وفق دعوة المملكة العربية السعودية.