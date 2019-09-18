شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خيارات بارزة لـ ترمب للرد على هجوم ارامكو وهذا ما طلبه من القادة العسكريين في اجتماع رفيع..و’’سي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع شبكة “إن بي سي نيوز NBC News” الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس مجموعة من الخيارات لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

وكشفت إن من ضمن تلك الخيارات الهجوم السيبراني، وضرب منشآت نفطية أو أصول للحرس الثوري الإيراني، وفقا لما صرح به مسؤولون أميركيون لـشبكة “ان بي سي نيوز”.

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ووفقاً للموقع، فإنه في اجتماع لمجلس الأمن القومي، الاثنين الماضي، قدم مجموعة من القادة العسكريين للرئيس ترمب قائمة من الإجراءات المحتملة ضد إيران، إلا أن الرئيس الأميركي، الذي يبحث عن رد محدود ومكثف لا يجر الولايات المتحدة لصراع عسكري واسع مع إيران، بحسب الموقع، طلب من القادة مجموعة من الخيارات الأخرى.

وكانت شبكة “سي إن إن CNN”، قالت الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الصواريخ التي استهدفت المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو بالسعودية، السبت الماضي، أتت من الجهة الشمالية أي إيران.