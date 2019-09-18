شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أشهر وأبرز أمير سعودي من الاسرة الحاكمة يتهم رئيس الجمهورية بأنه مخادع وانتهازي وأكبر كذاب وأنه يضحك على السعوديين واليمنيين منذ 4 سنوات ( صورتين ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب سعوديين بتصريح منسوب له عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط “أرامكو” في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية، فيما اتهمه الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بـ”الكذب”، مع انتشار هاشتاغ “#اردوغان_وايران_اعداءنا” على تويتر.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، في أنقرة، الإثنين، حول الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، إن “علينا التمعّن بكيفية بدء الصراع في اليمن، هذا البلد دُمّر بالكامل، فمن تسبب في ذلك؟”.

جديد الحدث أونلاين:

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من جانبه، هاجم لأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان ووصفه بالمخادع والانتهازي وكذاب لأنه يخادع الجميع وخاصة السعوديين واليمنيين فيما يتعلق بعاصفة الحزم .

ونشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه على تويتر، صورتين لخبرين عن أردوغان يتحدث فيهما عن حرب اليمن: الأول يعلن فيه تأييده لعملية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية، والثانية يدعو فيها إلى تذكر من بدأ بقصف اليمن، في تعليقه على هجوم أرامكو.

وقال عبدالرحمن بن مساعد: “في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن، وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب”، على حد تعبيره.