شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال مدير امن ميناء عدن واشتباكات متقطعة في المعلى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مدير أمن ميناء المعلا قبل قليل برصاص مسلحين في عدن. وقال شهود عيان لكريتر سكاي:ان اشتباكات اندلعت بين قوة امنية ومسلحين بالمعلا ادت الى مقتل مدير امن ميناء المعلا يلقب بالجلد. واضافوا:ان الاشتباكات تسببت بمقتل النقيب وليد الجلد على الفور. وحتى اللحظة لازالت الاشتباكات متقطعة في المعلا

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