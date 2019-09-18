مدارس صنعاء تبدأ الدراسة.. والحوثيون يفرضون إتاوات لا تطيقها الأسر

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صنعاء

كتب الخليج 365-صنعاء

لم تتوقف جماعة الحوثي عند محطة تجارية لتمارس عليها ابتزاز مالي ولكن هذه المرة وصلت الى المدارس التعليمية التي هي ملاذ الاسر الاخير في تعليم أبنائهم.

Advertisements

وفي هذا السياق افادت مصادر خاصة في صنعاء أن جماعة الحوثي ألزمت جميع مدارس العاصمة صنعاء بدفع ما نسبته 85% من رسوم العام الدراسي الجديد لصالحها.

وبعد أن فرضت على المدارس الحكومية رسوم تسجيل تتراوح من 1000 إلى 1200 ريال على كل طالب بالإضافة الى الرسوم الشهرية المقرة 100 ريال، ألزمت المدارس بدفع ما نسبته 85% لمليشيات الحوثي التي تسيطر على وزارة التربية والتعليم بصنعاء”.

وقالت المصادر إن الطلاب يشكون من الرسوم الحوثية التي أثقلت كاهلهم وذويهم في ظل الوضع المعيشي المتردي جراء استمرار نهب الحوثيين للمرتبات وشحة مصادر الدخل الأخرى.

ويشهد السلك التعليمي في صنعاء تدهور نتيجة لانقطاع رواتب المدرسين منذ سنوات واستمرار المليشيا في فرض الافكار الطائفية في مضامين المناهج الدراسية.