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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 متابعات
رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ، (1039) انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في المحافظات التي تسيطر عليها خلال الفترة من 6 سبتمبر 2019م وحتى 13سبتمبر 2019م.
وأوضحت في تقرير لها بان فريق الرصد والتوثيق في الشبكة ، سجل 43 حالة قتل بينهم 6نساء، و12 طفلاً، و4حالات قتل بطلق ناري، و7 حالات قتل بانفجار مخزن أسلحة تابع للمليشيا في أحد الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، و9 حالات إعدامات ميدانية، و3 حالات أعمال القنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات بينهم 4 أطفال ، واصابة 29 حالة بينهم 11 أطفال و3 نساء.
وأشار التقرير الى ان المليشيا الحوثية ارتكبت ثلاث مجازر جماعية في قصف على المنازل ومقتل 13 مدنيا، مجزرتين منها في مديرية التحيتا وحيس بالحديدة، ومجزرة في مديرية صالة بتعز..لافتاً الى ان أغلب ضحاياها من الأطفال.
ونوه التقرير بان فريق الشبكة سجل حالة اغتيال واحدة، وتوزعت تلك الحالات على محافظات الحديدة 19 حالة قتل، وإب 13حالة قتل، وتعز 4 حالات قتل، والبيضاء 3 حالات، ولحج 2 حالتا قتل، والضالع 2 حالتا قتل، وتوثيق 189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنين في كلٍّ من الضالع وإب وصنعاء والحديدة.
ورصد الفريق 77 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين بينها خمس حالات إحراق لمنازل المدنيين توزعت على 5 محافظات يمنية الضالع والحديدة وصنعاء وإب وحجة..لافتاً الى ان مليشيات الحوثي نهبت5 مركبات خاصة للمواطنين في محافظة إب، و25 حالة انتهاكات طالت القطاع الصحي والأطباء بمحافظة إب.
وأشار التقرير الى ان المليشيا الحوثية أغلقت 7 مدارس تعليمية في محافظة الحديدة وتحوليها إلى معسكرات للتجنيد كما رصد الفريق تجنيد أكثر من 150 طفلا خلال أسبوع واحد في محافظة إب والحديدة وذمار.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير حقوقي يكشف عن 1039 انتهاك ارتكبه الحوثي خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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