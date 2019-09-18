الإنتقالي يحقق في واقعة إشهار سلاح في وجه مديرة إحدى مدارس العاصمة عدن

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

بدأ فريق دائرة حقوق الإنسان والشباب والطلاب في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي اليوم الثلاثاء بالتحقيق في واقعة إشهار سلاح في وجه مديرة المدرسة الدولية الشاملة للبنات بعدن .



وأطلع الفريق على حالة الانتهاك التي تعرضت لها المدرسة من قبل أحد أولياء الأمور.

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والتقت رئيس دائرة حقوق الإنسان، المحامية ذكرى معتوق، ورئيس دائرة الشباب والطلاب، مؤمن السقاف، بمديرة المدرسة الدولية الشاملة، ريا عبدالله فاضل، التي شرحت لهم الاعتداء الذي قام به أحد أولياء الأمور والذي قام بإشهار السلاح في وجه المديرة وطاقم المدرسة وتوجيه السلاح لرأس محاسب المدرسة وكيل السب والشتم والتهديد لهم واشهار السلاح الناري أمام الطالبات بالإضافة لأخذه حقيبة بها رسوم وسندات المدرسة والهروب بها من المدرسة.

وعبرت المحامية ذكرى معتوق عن استيائها لهكذا حوادث أن تحصل في مرفق تعليمي متميز كالمدرسة الدولية الشاملة للبنات مؤكدة أن انتهاك حرمة المدرسة والتهديد بالسلاح الناري يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لهكذا تصرفات.

من جانبه أشار مؤمن السقاف ان تصرف ولي الأمر بهذا الشكل أمام الطالبات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 11 و 17 سنة هو تصرف فردي همجي لايعبر عن ولي أمر عاقل ناضج بالغ يقوم بهذا الأمر أمام طالبات في سن أبنائه وبناته وينعكس سلباً على الطالبات وطاقم التدريس وأولياء الأمور بشكل عام.

واشارت ذكرى معتوق ومؤمن السقاف انهم سيتابعون تطورات هذا الموضوع مع الجهات الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هذا الاعتداء ولن يالوا جهدا في تحقيق العدالة وحماية المواطنين بشكل عام والمرافق التعليمية والطلاب بشكل خاص من هكذا انتهاكات فردية تمس امن وسلامة المجتمع.