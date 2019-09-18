مليشيا الحوثي تقتحم منزل عضو في مجلس النواب ونهب محتوياته

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-صنعاء

تواصل مليشيا الحوثي اقتحام منازل السياسيين والناشطين والصحافيين في العاصمة صنعاء وهذه المرة وصل الامر الى منازل اعضاء مجلس النواب.



وفي هذا السياق قالت مصادر في صنعاء إن عددا من المسلحين الحوثيين قدموا على متن عربة عسكرية وقامت باقتحام منزل أحمد الأصبحي، عضو مجلس النواب بالعاصمة صنعاء.

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وبحسب المصادر فإن المليشيات أقدمت على نهب محتويات منزل البرلماني الأصبحي رئيس كتلة تعز، نهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء المليشيات الحوثية، محاكمة 35 برلمانياً عقب توجيه اتهامات كيدية لهم بالخيانة وإحالة النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين البرلمانيين للمحاكم على خلفية عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.

وكانت مليشيا الحوثي قد قامت في وقت سابق بالاعتداء على منزل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بعد قد المجلس جلساته في سيئون.

وقامت المليشيا فيما بعد باعلان التحفظ على ممتلكات اعضاء المجلس الذين حضروا انعقاد الجلسة ومصادرتها.