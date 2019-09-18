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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
البحسني
كتب
الخليج 365
أعلنت السلطة المحلية بمديرية الشحر بحضرموت والمشايخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والقبلي، عن تأييدهم ومباركتهم الكاملين لقرارات محافظ المحافظة الاخيرة ومن ضمنها وقف تصدير النفط .
وقال البيان المشترك الصادر عنهم اليوم، أنه في ظل الأوضاع الصعبة التي تعانيها البلاد والمواطنين كافة في محافظة حضرموت من جراء شحة الخدمات الضرورية نتيجة الإهمال واللامبالاة التي تمارسها الحكومة تجاه المواطنين في المحافظة.
وأضاف "لذلك تأييد السلطة المحلية في مديرية الشحر الخطوة الجريئة التي أقدم عليها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية من ضمنها وقف تصدير النفط" .
وناشد البيان فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بسرعة تحقيق حقوق المواطنين في محافظة حضرموت المتراكمة وخاصة توفير الطاقة الكهربائية الكافية والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء المختلفة ، ورواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وكافة حقوق محافظة حضرموت .
وأختتم البيان بتجديد التأكيد على ان السلطة المحلية في مديرية الشحر تأييد وتبارك القرارات التي اتخذها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتقف بقضها وقضيضها إلى جانب المحافظ حتى تتحقق كافة حقوق حضرموت كاملة غير منقوصة .
كانت هذه تفاصيل خبر محلي ومشايخ وأعيان الشحر يعلنون تأييدهم قرار البحسني وقف تصدير النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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